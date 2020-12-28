РЗН. инфо запустил проект «Итоги 2020 года»

В нем представлены статьи, интервью и лонгриды, которые посвящены главным событиям уходящего года. Редакция считает, что важным для рязанцев стала пандемия: самоизоляция, социальная дистанция, маски, дистанционная учеба и работа.

РЗН.инфо запустил проект «Итоги 2020 года». В нем представлены статьи, интервью и лонгриды, которые посвящены главным событиям уходящего года.

Редакция считает, что важным для рязанцев стала пандемия: самоизоляция, социальная дистанция, маски, дистанционная учеба и работа.

Помимо коронавируса, в 2020 году жителям Рязани пришлось столкнуться с «рыбным» запахом воды и зловониями из-за выбросов. Не совсем было ясно, кому больше повезло: тем, кто чувствовал эти запахи, или оставшимся без обоняния рязанцам.

Однако, несмотря на трудности, областному центру удалось отстоять Лесопарк, в котором хотели построить школу из-за нехватки земли в Кальном, сохранить «Водоканал» в руках муниципалитета, а ЖФК «Рязань-ВДВ» в Суперлиге. В 2020 году Рязанская область получила новое законодательное собрание. Восьмой созыв парламента обновился почти наполовину: в него вошли три новые партии и 18 депутатов. В сентябре голосование из-за пандемии проходило в необычном формате — в течение трех дней. Нововведение опробовали еще летом, во время голосования по поправкам в Конституцию, когда рязанцы выражали свое мнение на «пеньках или багажнике».

Областное правительство приняло важное постановление о включении Рязани в перечень исторических поселений. Это решение позволит сохранить исторические памятники в центре Рязани и корректировать застройку новых многоэтажек.

Подробнее обо всем в проекте «Итоги 2020 года».