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Голикова спрогнозировала улучшение ситуации с COVID-19 весной
Вице-премьер отметила, что коронавирусом переболело «уже достаточное количество людей», у них появился иммунитет. Кроме того, в декабре началась вакцинация.

Вице-премьер Татьяна Голикова спрогнозировала улучшение ситуации с COVID-19 весной. Об этом в понедельник, 27 декабря, сообщает РИА Новости.

Голикова отметила, что коронавирусом переболело «уже достаточное количество людей», у них появился иммунитет. Кроме того, в декабре началась вакцинация.

«Если после нового года вакцинация будет еще более активнее продвигаться, то, конечно, будем получать более положительные результаты по эпидемиологической ситуации», — сказала она.