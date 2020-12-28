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Голикова рассказала о российской стратегии борьбы с COVID-19
Вице-премьер Татьяна Голикова в эфире Первого канала рассказала о российской стратегии борьбы с COVID-19. По ее словам, в стране стараются делать как можно больше тестов, чтобы выявлять коронавирус на ранних стадиях.

Вице-премьер Татьяна Голикова в эфире Первого канала рассказала о российской стратегии борьбы с COVID-19. По ее словам, в стране стараются делать как можно больше тестов, чтобы выявлять коронавирус на ранних стадиях.

Как отметила Голикова, для регионов установили нормативы по объему тестирования.

«Чем больше страна тестирует, тем больше новых случаев она выявляет, это очевидно. Все зависит от того, какую стратегию выбрала страна», — добавила политик.