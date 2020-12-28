Гинцбург спрогнозировал цену препарата от COVID-19 на основе антител

В ноябре Гинцбург рассказал о работе специалистов центра Гамалеи над препаратом. Тогда же он выразил надежду, что примерно через год препарат зарегистрируют.

Глава центра Гамалеи Александр Гинцбург спрогнозировал цену препарата от COVID-19 на основе антител. По словам специпалиста, он будет в разы дороже вакцины, передает РИА Новости в понедельник, 28 декабря.

В ноябре Гинцбург рассказал о работе специалистов центра Гамалеи над препаратом. Тогда же он выразил надежду, что примерно через год препарат зарегистрируют.

«С вакциной вообще нельзя сравнивать, вакцина во многие разы дешевле этого препарата, — отметил Гинцбург. — И с точки зрения производства, и с точки зрения конечной цены. Хотя это может быть сфера ответственности государства».