Фомин и Беленецкий побывали с рабочей поездкой в Шиловском районе

В Лесном председатель Рязанской областной думы Аркадий Фомин и зампредседателя регионального правительства Евгений Беленецкий побывали на объектах, которые находятся в стадии строительства.

В Лесном председатель Рязанской областной думы Аркадий Фомин и зампредседателя регионального правительства Евгений Беленецкий побывали на объектах, которые находятся в стадии строительства.

Как пояснил Аркадий Фомин, моногород Лесной — важная точка роста для всего Шиловского района. По его словам, в поселке нужно развивать экономику и социальную сферу, дорожную инфраструктуру.

Во время поездки они осмотрели площадку промышленного парка «Карандаш», который будет специализироваться на изготовлении товаров для школы и офиса. Срок ввода объекта в эксплуатацию — август 2021 года. Объем инвестиций потенциальных резидентов промпарка составит свыше 1 млрд рублей, планируется создать 450 рабочих мест.

«Строительство новых производственных и социальных объектов, дорог на этой территории находится на контроле у губернатора Рязанской области и депутатов регионального парламента», — отметил Аркадий Фомин.

В Мосолове вместе с представителями администрации оценили, как организована работа по вывозу мусора. Представители администрации рассказали о том, что в декабре на девяти улицах оборудовали 11 площадок для накопления ТКО, приобретели 38 контейнеров.

«Мы увидели то, что сейчас уже сделано в плане благоустройства села, а также определили дороги, которые будут отремонтированы уже в следующем году. Кроме того, намечаем построить здесь новый детский сад, ведь старому зданию около 100 лет, — поделился планами парламентарий. — Уверен, что поддержка региональных властей, наши общие усилия позволят изменить жизнь к лучшему и люди, проживающие в районе, будут уверенно смотреть в будущее.