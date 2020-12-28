ФАС предложила ввести пошлины на сталь для сдерживания цен на жилье

Федеральная антимонопольная служба предложила ввести экспортные пошлины на продукцию из стали на полгода, чтобы сдержать цены на жилье. Об этом сообщает
Предполагается, что пошлины введут как на сырье, так и на готовую продукцию. Так, если сбор на лом составит 15 процентов от стоимости, то стальную заготовку обложат пошлиной в 13%, а саму арматуру — в 12%.
Ранее вице-премьеру Марату Хуснуллину пожаловались на резкое удорожание арматуры, из-за чего также повышается стоимость жилья.
ФАС намерена провести расследование из-за роста цен. В ведомстве отметили, что Россия занимает пятое место в мире по объему производства стали, а металлопродукции отечественные предприятия производят больше, чем необходимо для удовлетворения спроса на внутреннем рынке.