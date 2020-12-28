Алису Фрейндлих госпитализировали с COVID-19
В пресс-службе Большого драматического театра имени Товстоногова уточнили, что 86-летняя актриса находится в реанимации, ее состояние стабильно.
Народную артистку СССР Алису Фрейндлих госпитализировали с COVID-19. Ее доставили в Северо-Западный окружной научно-клинический центр имени Соколова ФМБА,
В пресс-службе Большого драматического театра имени Товстоногова уточнили, что 86-летняя актриса находится в реанимации, ее состояние стабильно.
Фрейндлих широко известна по фильмам «Служебный роман», «Д'Артаньян и три мушкетера», «Сталкер» и «Жестокий романс».