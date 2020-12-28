АК «Керамика»: ГК «Альянс» сменила учредителя своей фирмы-должника на ранее судимого за кражи человека без имущества

ООО «СНИП» являлось дочерней компанией ООО ГК «Альянс» (директор Селезнев Д.В.). В июне 2020 года ООО ГК «Альянс» вышло из состава учредителей ООО «СНИП». Новым учредителем стала организация, связанная с депутатом гордумы Романом Худяковым.

22 декабря налоговая инспекция зарегистрировала изменения в учредителях ООО «СНИП». Новым учредителем со 100% участием стал Волков Константин Александрович, уроженец республики Крым, ранее судимый по статье 158 УК («Кража»). Гражданин не имеет никакого имущества. Об этом сообщает ООО «АК Керамика», которое пытается взыскать с фирмы «СНИП» долг. ООО «АК Керамика» приводит соответствующие выписки.

Ранее Арбитражный суд Рязанской области принял к производству исковое заявление с ООО «СНИП» о взыскании оплаты за поставленный товар (керамическую плитку, керамогранит и сопутствующие товары) на 3 млн 750 тысяч 957 рублей. Материалы использовали при строительстве гимназии №5 (улица Полетаева, дом №14) и детский сад в поселке Мурмино.

«Смена учредителя является попыткой уйти от ответственности ООО „СНИП“, по факту входящей в структуру ООО ГК „Альянс“, — говорит директор „АК Керамика“ Сергей Зайцев. — Что самое главное, подрядчики, когда принимали решение работать или нет со „СНИП“ без предварительной оплаты ориентировались не только на то, что ее обязательства гарантированы органами власти и бюджетными деньгами, но и на ее репутацию и добросовестность в расчетах. ГК „Альянс“, будучи учредителем „СНИП“ фактически выступало его поручителем и гарантировало получение денежных средств. Однако все это оказалось о способом приманить подрядчиков, чтобы потом им не заплатить. Наша организация будет обращаться в следственный комитет с заявлением о мошенничестве с использованием бюджетных средств в крупном размере со стороны вышеуказанных лиц. От действий ООО „СНИП“ пострадало несколько организаций на сумму более 25 миллионов рублей».

ООО «СНИП» являлось дочерней компанией ООО ГК «Альянс» (директор Селезнев Д.В.). В июне 2020 года ООО ГК «Альянс» вышло из состава учредителей ООО «СНИП». Новым учредителем стала организация, связанная с депутатом гордумы Романом Худяковым.

ООО ГК «Альянс» заключило контрактов с бюджетным финансированием на подрядные работы на 8 млрд. рублей, в 2020 г. на 3,5 млрд руб. ООО «СНИП» выполняло работы по заказу ООО ГК «Альянс» при строительстве гимназии № 5 в Рязани и за счет бюджетных средств строило детский сад в поселке Мурмино.