\
Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Пнд, 28
-11°
Втр, 29
-12°
Срд, 30
-5°
ЦБ USD 73.72 0.03 29/12
ЦБ EUR 90.13 0.26 29/12
Нал. USD 73.56 / 74.49 16:57
Нал. EUR 89.61 / 90.44 16:57
Новости
Коронавирус
Публикации
«Званый вечер с итальянцами» подарили рязанским зрителям
В преддверии Нового года в Рязани состоялась премьера о...
6 часов назад
1 033
Как телеграм-каналы изменили жизнь рязанцев в 2020 году
Уходящий год изменил нашу жизнь, внеся в нее новые поня...
6 часов назад
941
«Ростелеком» предлагает рязанским бизнесменам «красивую» услугу
Ведущий российский провайдер «Ростелеком» активно продв...
11 часов назад
1 506
Обзор седьмого тура в «Лиге Надежды»
В первом периоде была фактически равная игра, хотя счет...
12 часов назад
1 495
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
ИТОГИ ГОДА 2020
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Рязанцы в Чернобыле
Рязанцы-защитники Брестской крепости
Профессия губернатор
Все спецпроекты →
АК «Керамика»: ГК «Альянс» сменила учредителя своей фирмы-должника на ранее судимого за кражи человека без имущества
ООО «СНИП» являлось дочерней компанией ООО ГК «Альянс» (директор Селезнев Д.В.). В июне 2020 года ООО ГК «Альянс» вышло из состава учредителей ООО «СНИП». Новым учредителем стала организация, связанная с депутатом гордумы Романом Худяковым.

22 декабря налоговая инспекция зарегистрировала изменения в учредителях ООО «СНИП». Новым учредителем со 100% участием стал Волков Константин Александрович, уроженец республики Крым, ранее судимый по статье 158 УК («Кража»). Гражданин не имеет никакого имущества. Об этом сообщает ООО «АК Керамика», которое пытается взыскать с фирмы «СНИП» долг. ООО «АК Керамика» приводит соответствующие выписки.

Ранее Арбитражный суд Рязанской области принял к производству исковое заявление с ООО «СНИП» о взыскании оплаты за поставленный товар (керамическую плитку, керамогранит и сопутствующие товары) на 3 млн 750 тысяч 957 рублей. Материалы использовали при строительстве гимназии №5 (улица Полетаева, дом №14) и детский сад в поселке Мурмино.

«Смена учредителя является попыткой уйти от ответственности ООО „СНИП“, по факту входящей в структуру ООО ГК „Альянс“, — говорит директор „АК Керамика“ Сергей Зайцев. — Что самое главное, подрядчики, когда принимали решение работать или нет со „СНИП“ без предварительной оплаты ориентировались не только на то, что ее обязательства гарантированы органами власти и бюджетными деньгами, но и на ее репутацию и добросовестность в расчетах. ГК „Альянс“, будучи учредителем „СНИП“ фактически выступало его поручителем и гарантировало получение денежных средств. Однако все это оказалось о способом приманить подрядчиков, чтобы потом им не заплатить. Наша организация будет обращаться в следственный комитет с заявлением о мошенничестве с использованием бюджетных средств в крупном размере со стороны вышеуказанных лиц. От действий ООО „СНИП“ пострадало несколько организаций на сумму более 25 миллионов рублей».

ООО «СНИП» являлось дочерней компанией ООО ГК «Альянс» (директор Селезнев Д.В.). В июне 2020 года ООО ГК «Альянс» вышло из состава учредителей ООО «СНИП». Новым учредителем стала организация, связанная с депутатом гордумы Романом Худяковым.

ООО ГК «Альянс» заключило контрактов с бюджетным финансированием на подрядные работы на 8 млрд. рублей, в 2020 г. на 3,5 млрд руб. ООО «СНИП» выполняло работы по заказу ООО ГК «Альянс» при строительстве гимназии № 5 в Рязани и за счет бюджетных средств строило детский сад в поселке Мурмино.