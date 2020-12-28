18-летний рязанец на «Мерседесе» устроил смертельное ДТП

По предварительной информации, водитель на Mercedes Benz BL превысил скорость, не справился с управлением и опрокинулся в кювет. На месте скончался 18-летний пассажир.

В селе Юшта Шиловского района произошло смертельное ДТП. Об этом сообщил ТКР.

По предварительной информации, водитель на Mercedes Benz ML превысил скорость, не справился с управлением и опрокинулся в кювет. На месте скончался 18-летний пассажир.

Выяснилось, что водитель был пьян. Степень опьянения 18-летнего молодого человека составила 0,832 миллиграмм алкоголя на литр выдыхаемого воздуха, что более чем в 5 раз превышает допустимый уровень.