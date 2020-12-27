Жителей Рязанской области предупредили о резком похолодании

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Также в понедельник будет преимущественно без осадков, ожидается переменная облачность. На дорогах местами гололедица. Ветер юго-восточный, южный, 3-8 м/с.
«Крайне опасно использовать для обогрева неисправные приборы, камины, пользоваться открытыми источниками огня. Отопительные приборы должны находиться на расстоянии не менее 1 метра от легковоспламеняющихся предметов, таких как постельное белье и мебель. Необходимо соблюдать осторожность при использовании печного отопления, своевременно проводить ремонт печей и следить за их исправностью», — добавили в МЧС.