Жителей Рязанской области предупредили о резком похолодании

Жителей Рязанской области предупредили о резком похолодании. На сайте регионального ГУ МЧС опубликовали метеопредупреждение о том, что 28 декабря на территории региона ожидается понижение среднесуточной температуры воздуха на 5 градусов и более.

На сайте регионального ГУ МЧС опубликовали метеопредупреждение о том, что 28 декабря на территории Рязанской области ожидается понижение среднесуточной температуры воздуха на 5 градусов и более. Температура воздуха по области ночью достигнет −15…−10 градусов, днем −10…−5.

Также в понедельник будет преимущественно без осадков, ожидается переменная облачность. На дорогах местами гололедица. Ветер юго-восточный, южный, 3-8 м/с.

«Крайне опасно использовать для обогрева неисправные приборы, камины, пользоваться открытыми источниками огня. Отопительные приборы должны находиться на расстоянии не менее 1 метра от легковоспламеняющихся предметов, таких как постельное белье и мебель. Необходимо соблюдать осторожность при использовании печного отопления, своевременно проводить ремонт печей и следить за их исправностью», — добавили в МЧС.