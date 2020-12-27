Врач рассказал, как избежать похмелья

Эксперт Национальной службы здравоохранения, специалист по вопросам гидратации Ник Хирд рассказал, как избежать похмелья. По его словам, нужно вовремя пить воду.

Эксперт Национальной службы здравоохранения, специалист по вопросам гидратации Ник Хирд рассказал, как избежать похмелья. По его словам, нужно вовремя пить воду, передает РИА Новости со ссылкой на Express.

Специалист уточнил, что воду следует выпить перед алкоголем, затем следует чередовать ее со спиртным. После вечеринки не стоит слишком много пить: частые походы в туалет нарушат сон, что ухудшит самочувствие.

Ник Хирд предостерег от одновременного употребления алкоголя и газированных напитков, а также кофе. Он посоветовал «закусывать» спиртное.

Если похмелья избежать не удалось, эксперт рекомендовал сон, физические упражнения и восполнение электролитов.

От тошноты Хирд рекомендовал напиток с имбирем, который поможет уменьшить воспаление и успокоить пищеварительную систему.