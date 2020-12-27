Волонтеры передали подарки детям рязанских врачей, борющихся с COVID-19

Добровольцы в костюмах Деда Мороза и Снегурочки до 31 декабря включительно будут разносить детям медработников подарки. Ожидается, что новогодние наборы получат 800 детей.

Волонтеры передали подарки детям рязанских врачей, борющихся с COVID-19. Об этом в воскресенье, 27 декабря, сообщил сайт регионального правительства.

Добровольцы в костюмах Деда Мороза и Снегурочки до 31 декабря включительно будут разносить детям медработников подарки. Ожидается, что новогодние наборы получат 800 детей.

Акцию «Новый год в каждый дом» в регионе организовали региональные минобор и минздрав, а также волонтерский штаб Всероссийской акции взаимопомощи «#МыВместе».