В Сасове приезжий украл в супермаркете водку и копченую курицу

В «Пятерочке» Сасова задержали мужчину, который украл несколько бутылок водки и копченую курицу. Его остановил спешащий на службу полицейский. Вором оказался неработающий 43-летний житель города Кузнецка.

В «Пятерочке» Сасова задержали жителя Кузнецка, который украл продукты. Об этом сообщает ИД «Пресса».

В 19:50 25 декабря в дежурную часть поступило сообщение от сотрудника полиции, который направлялся на службу, об инциденте в магазине «Пятерочка». Правоохранитель услышал крики продавцов. Из супермаркета выбежал мужчина, который собирался вынести неоплаченные продукты. Полицейский его задержал.

В ходе проверки полицейские установили, что неработающий 43-летний житель города Кузнецка спрятал в складках и карманах верхней одежды бутылку водки «Урожай» 0,1 литра, две бутылки водки «Русский регламент» 0,25 литра и две копченые курицы. Он хотел покинуть магазин, но мужчину заметил сотрудник.