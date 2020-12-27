От коронавируса за сутки скончались три жителя Рязанской области

По данным федерального оперштаба, от коронавируса за последние сутки скончались три жителя Рязанской области. Выявили 139 новых случаев заражения. Выздоровели 127 человек.

По данным федерального оперштаба, в Рязанской области за последние сутки выявили 139 случаев заражения (всего 17 594), выздоровевших 127. Умерло трое человек (за все время пандемии 148).

За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции COVID-19 — 28 284 в 85 регионах, в том числе выявлено активно 4 240 (15,0%) без клинических проявлений. В РФ нарастающим итогом зарегистрировано 3 050 248 случаев (+0,9%) коронавирусной инфекции в 85 регионах. За последние сутки в стране умерли 552 человека. За весь период пандемии — 54 778.