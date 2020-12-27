В Рязани таксист влетел в ограждение

В Рязани водитель «Яндекс.Такси» врезался в дорожное ограждение. Авария произошла на выезде с Северной окружной на Касимовское шоссе, напротив БЦ «Сфера».

В Рязани водитель автомобиля Datsun врезался в дорожное ограждение. Фото с места ДТП опубликовали в социальных сетях в воскресенье, 27 декабря. Судя по нему, машина принадлежит «Яндекс.Такси».

По словам очевидца, авария произошла на выезде с Северной окружной на Касимовское шоссе, напротив БЦ «Сфера».

Выясняются подробности случившегося.