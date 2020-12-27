В Рязани на пожаре пострадал 74-летний мужчина

В Рязани ночью 26 декабря произошел пожар в панельном доме на улице Высоковольтной. Пострадал 74-летний мужчина, его госпитализировали. Причина возгорания и ущерб устанавливаются.

В Рязани ночью 26 декабря произошел пожар на улице Высоковольтной, пострадал 74-летний мужчина, сообщили в региональном ГУ МЧС. Пожилого мужчину госпитализировали с предварительным диагнозом «отравление продуктами горения».

Сообщение о пожаре в многоквартирном панельном доме поступило в 23:34. Огонь повредил комнату на площади 3 кв. м.

На месте ЧП работали четыре расчета и 13 пожарных.

Причина возгорания и ущерб устанавливаются.