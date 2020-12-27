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В Роспотребнадзоре дали прогноз по угасанию COVID-19
Академик РАН, заведующий научно-исследовательским отделом по профилактике и борьбе со СПИДом НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Вадим Покровский в беседе с радиостанцией «Говорит Москва» дал прогноз по угасанию COVID-19. По его словам, снижение заболеваемости произойдет в следующем году.

Академик РАН, заведующий научно-исследовательским отделом по профилактике и борьбе со СПИДом НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Вадим Покровский в беседе с радиостанцией «Говорит Москва» дал прогноз по угасанию COVID-19. По его словам, снижение заболеваемости произойдет в следующем году.

«В целом я думаю, что к концу года оптимизм у всех поднимется, настроение станет лучше, экономическая ситуация станет улучшаться», — считает Покровский.

Он отметил, что никуда не денутся туберкулез, малярия и ВИЧ-инфекция, которые распространяются медленнее, но против них нет вакцины. Специалист призвал не бояться эпидемии чумы: за ее передачей следят специальные станции, и эта болезнь полностью излечима.

Напомним, с начала пандемии в стране выявили более трех миллионов случаев COVID-19, из которых 2,45 миллиона выздоровели и более 54 тысяч скончались.