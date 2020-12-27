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В районах Рязанской области обновили «ковидную» статистику
В воскресенье, 27 декабря, оперштаб при правительстве Рязанской области обновил данные о COVID-19 в регионе. Диагноз подтвердился у 17 594 жителей.

В воскресенье, 27 декабря, оперштаб при правительстве Рязанской области обновил данные о COVID-19 в регионе. Диагноз подтвердился у 17 594 жителей в

  • Рязани — 9397,
  • Рязанском районе — 699,
  • Скопине — 565,
  • Касимове — 490,
  • Ряжске — 418,
  • Рыбном — 369,
  • Сасове — 346,
  • Клепиковском районе — 324,
  • Касимовском районе — 323,
  • Скопинском районе — 267,
  • Шиловском районе — 248,
  • Рыбновском районе — 243,
  • Новомичуринске — 240,
  • Михайловском районе — 225,
  • Спасском районе — 216,
  • Шилове — 206,
  • Михайлове — 201,
  • Александро-Невском районе — 157,
  • Александро-Невском — 145,
  • Старожиловском районе — 137,
  • Кораблине — 138,
  • Сараевском районе — 124,
  • Захаровском районе — 121,
  • Спасске-Рязанском — 121,
  • Сапожке — 120,
  • Чучкове — 116,
  • Шацком районе — 114,
  • Сасовском районе — 105,
  • Старожилове — 102,
  • Сараях — 100,
  • Спас-Клепиках — 97,
  • Милославском — 95,
  • Захарове — 93,
  • Шацке — 91,
  • Чучковском районе — 89,
  • Милославском районе — 87,
  • Ряжском районе — 78,
  • Пронске — 76,
  • Пронском районе — 76,
  • Ухолове — 66,
  • Кораблинском районе — 61,
  • Путятине — 53,
  • Путятинском районе — 45,
  • Кадоме- 44,
  • Ермиши — 38,
  • Ухоловском районе — 30,
  • Ермишинском районе — 27,
  • Сапожковском районе — 22,
  • Пителине — 21,
  • Пителинском районе — 15,
  • Кадомском районе — 13.