В оперштабе рассказали об умерших от коронавируса в Рязанской области

Стало известно об умерших от коронавируса в Рязанской области за последние сутки. COVID-19 унес жизни трех пожилых женщин.

За последние сутки от коронавируса скончались три женщины — 85 лет, 72 и 71 год.

Больше всего заболевших в возрастной группе от 46 до 64 лет — 7450 человек. Коронавирус диагностирован у 5241 человека в возрасте от 18 до 45 лет, 3136 человек — от 65 до 80 лет, 3136 — старше 80 лет и у 1145 детей.

Напомним, за последние сутки в Рязанской области выявили 139 случаев заражения (всего 17 594), выздоровели 127 человек.