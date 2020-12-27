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Мотивы убийства двух детей в Башкирии установят по видео
37-летний уфимец на почве ревности поссорился с женой и увез с собой шестилетнего сына и годовалую дочь. Через несколько часов их тела нашли в машине в Давлекановском районе у реки Уршак.

Мотивы убийства двух детей в Башкирии установят по видео. Об этом в воскресенье, 27 декабря, сообщил республиканский следком.

По данным следствия, детей отравил угарным газом отец, после чего покончил с собой.

37-летний уфимец на почве ревности поссорился с женой и увез с собой шестилетнего сына и годовалую дочь. Через несколько часов их тела нашли в машине в Давлекановском районе у реки Уршак.

Следствие считает, что отец «совершил убийство своих детей и свел счеты с жизнью». В его телефоне нашли аудиосообщения и видео, которые мужчина записал перед совершением преступления, где пояснил о мотивах поступка.

Следователи завели дело по пунктам «а», «в» части 2 статьи 105 УК («Убийство двоих малолетних»).