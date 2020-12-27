Ученые объяснили высокую заразность «британского штамма» COVID-19

Ранее эксперты заявляли, что новый штамм коронавируса на 70% заразнее. При этом, нет данных, что он приводит к более тяжелому течению заболевания.

Профессор Венди Барклай из Имперского колледжа Лондона объяснила высокую заразность «британского штамма» COVID-19. По ее словам, он более заразен для детей из-за особенностей проникновения в организм, передает РИА Новости со ссылкой на Daily Mail.

По словам ученого, предыдущему варианту вируса сложнее связываться с рецептором ACE2 и проникать в клетки. Из-за этого взрослые, имеющие больше ACE2 в носу и горле, становились более легкой мишенью для вируса, а дети заражались реже. Теперь дети подвержены риску в такой же степени.

Ранее эксперты заявляли, что новый штамм коронавируса на 70% заразнее. При этом, нет данных, что он приводит к более тяжелому течению заболевания.