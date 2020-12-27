\
Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Вск, 27
-7°
Пнд, 28
-12°
Втр, 29
-11°
ЦБ USD 73.69 -1.15 26/12
ЦБ EUR 89.87 -1.48 26/12
Нал. USD 73.41 / 75.5 19:54
Нал. EUR 89.57 / 90.99 16:35
Новости
Коронавирус
Публикации
Страховые представители всегда на связи: контакт-центр СОГАЗ-Мед работ...
Каждый из нас, посещая поликлинику, сталкивался с вопро...
24 декабря 16:53
7 135
Какова Рязань на вкус? Блюда региональной кухни приготовили и продегус...
В Рязани состоялась презентация федерального проекта «Г...
24 декабря 15:23
8 556
Обзор 11-го тура Ночной Хоккейной Лиги в первой группе «40+»
Обзор 11-го тура Ночyой Хоккейной Лиги в первой группе...
24 декабря 14:32
7 145
Всегда при деньгах. Как правильно пользоваться кредитной картой?
Карта может стать не просто платежным средством, а исто...
24 декабря 11:56
7 398
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Профессия губернатор
Новое
ИТОГИ ГОДА 2019
Рязанцы в Чернобыле
Четыре века главной площади Рязани
Солженицын в Рязани. К 100-летию писателя
ИТОГИ ГОДА 2018
Все спецпроекты →
Ученые объяснили высокую заразность «британского штамма» COVID-19
Ранее эксперты заявляли, что новый штамм коронавируса на 70% заразнее. При этом, нет данных, что он приводит к более тяжелому течению заболевания.

Профессор Венди Барклай из Имперского колледжа Лондона объяснила высокую заразность «британского штамма» COVID-19. По ее словам, он более заразен для детей из-за особенностей проникновения в организм, передает РИА Новости со ссылкой на Daily Mail.

По словам ученого, предыдущему варианту вируса сложнее связываться с рецептором ACE2 и проникать в клетки. Из-за этого взрослые, имеющие больше ACE2 в носу и горле, становились более легкой мишенью для вируса, а дети заражались реже. Теперь дети подвержены риску в такой же степени.

Ранее эксперты заявляли, что новый штамм коронавируса на 70% заразнее. При этом, нет данных, что он приводит к более тяжелому течению заболевания.