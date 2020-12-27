С 1 января WhatsApp перестанет работать на ряде смартфонов

С 1 января WhatsApp перестанет работать на ряде смартфонов. Это коснется устройств на iOS 8 и Android 4.0.3 и ниже — эти ОС выходили восемь-девять лет назад. Если обновить ОС на старых смартфонах до более новых версий невозможно, то их владельцам советуют создать резервную копию сообщений WhatsApp.

С 2021 года некоторые старые операционные системы перестанут поддерживать обновления приложения WhatsApp, сообщает РБК.

Это коснется устройств на iOS 8 и Android 4.0.3 и ниже — эти ОС выходили восемь-девять лет назад. Таким образом, это коснется владельцев iPhone 4 и более ранних моделей гаджетов от Apple, которые невозможно обновить до операционной системы iOS версии 9. Владельцам iPhone 4S, iPhone 5, iPhone 5S, iPhone 5c, iPhone 6 и iPhone 6S нужно будет обновить ОС своего смартфона.

Также WhatsApp в полночь 1 января прекратит работать на смартфонах с Android 4.0.3 и ниже. Если обновить ОС на старых смартфонах до более новых версий невозможно, то их владельцам советуют создать резервную копию сообщений WhatsApp. Их можно будет экспортировать на другие устройства.