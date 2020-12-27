Рязанские урбанисты вступились за сохранение троллейбусов

Урбанисты Рязани ответили депутату Рязанской гордумы от ЛДПР Дмитрию Панкину, предложившему упразднить два троллейбусных маршрута и заменить их маршрутками. Они составили карточки с комментариями и
В газете «Вечерняя Рязань» 17 декабря
По мнению урбанистов, троллейбус удобнее для пассажиров, чем маршрутки, а №9 — один из самых прибыльных в УРТ. Следует, напротив, отменить дублирующие маршрутки.
Активисты предложили также продлить контактную сеть до микрорайона Недостоево и пустить туда троллейбус.
«Нужна полноценная реформа общественного транспорта. Бессмысленно ожидать заметного положительного эффекта от локальных изменений. Общественный транспорт должен стимулировать горожан пользоваться им вместо автомобиля. Для этого необходима организация выделенных полос, максимальное сокращение дублирования маршрутов, переход на автобусы и троллейбусы большей вместимости и изменение тарифной системы», — отметили урбанисты. Они направили письмо с материалами непосредственно депутату и предложили встретиться с активистами отделения.