Рязанец обратил внимание на непотребство в туалете ЦПКиО

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«Согласитесь, ЦПКиО — одно из лучших и любимых рязанцами мест отдыха. Часто, совершая пешие прогулки, постоянно сталкиваюсь, как, вероятно, и многие, с проблемой отсутствия туалетов, увы. Есть один заброшенный, который иногда выручает, но зайти туда решится не каждый… Вчера пришлось заглянуть. Что бы это значило? Сразу на ум пришло, нет ли здесь криминала? Или я нагнетаю?» — озадачился местный житель.
Напомним, осенью рязанцы попросили мэра установить освещение, туалеты и велодорожки в парке. Елена Сорокина пообещала «предусмотреть все это на дальнейшую перспективу развития территории». Также около половины жителей высказались против размещения точек питания в ЦПКиО.