Рязанец обратил внимание на непотребство в туалете ЦПКиО

Рязанец обратил внимание на непотребство в туалете ЦПКиО: грязь, мусор и несколько женских лифчиков, которые висят на дверях кабинок. «Сразу на ум пришло, нет ли здесь криминала? Или я нагнетаю?» — озадачился местный житель.

В социальных сетях опубликовали фото, которое сделал житель Рязани, гуляя в ЦПКиО. Он обратил внимание на непотребную картину в заброшенном общественном туалете парка: грязь, мусор и несколько женских лифчиков, которые висят на дверях кабинок.

«Согласитесь, ЦПКиО — одно из лучших и любимых рязанцами мест отдыха. Часто, совершая пешие прогулки, постоянно сталкиваюсь, как, вероятно, и многие, с проблемой отсутствия туалетов, увы. Есть один заброшенный, который иногда выручает, но зайти туда решится не каждый… Вчера пришлось заглянуть. Что бы это значило? Сразу на ум пришло, нет ли здесь криминала? Или я нагнетаю?» — озадачился местный житель.

Напомним, осенью рязанцы попросили мэра установить освещение, туалеты и велодорожки в парке. Елена Сорокина пообещала «предусмотреть все это на дальнейшую перспективу развития территории». Также около половины жителей высказались против размещения точек питания в ЦПКиО.