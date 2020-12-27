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Рязанцев ждет теплый Новый год
По данным Гидрометцентра РФ, в Рязанской области днем 31 декабря потеплеет до 0…+1 градуса. 1 января в Рязани днем обещают небольшой снег, температура воздуха -2.

В Рязанской области днем 31 декабря потеплеет до 0…+1 градуса. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра РФ.

В ночь на 1 января будет около -4 градусов, в Рязани облачно, пройдут небольшие осадки в виде снега с дождем. Ветер юго-восточный 5 м/с.

1 января в Рязани днем обещают небольшой снег, температура воздуха -2.

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, что в европейской части России температура воздуха в ночь на 1 января превысит норму на 7-8 градусов, сообщает РИА «Новости». Потеплению будет способствовать пришедший с запада циклон.