Рязанцев ждет теплый Новый год

По данным Гидрометцентра РФ, в Рязанской области днем 31 декабря потеплеет до 0…+1 градуса. 1 января в Рязани днем обещают небольшой снег, температура воздуха -2.

В Рязанской области днем 31 декабря потеплеет до 0…+1 градуса. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра РФ.

В ночь на 1 января будет около -4 градусов, в Рязани облачно, пройдут небольшие осадки в виде снега с дождем. Ветер юго-восточный 5 м/с.

1 января в Рязани днем обещают небольшой снег, температура воздуха -2.