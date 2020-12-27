Рязанцам предложили найти Деда Мороза в Лесопарке
«Участвуй в акции, и именно ты сможешь поздравить рязанцев и гостей города с новогодних экранов вместе с Дедушкой Морозом!» — обратились к горожанам.
Рязанцам предложили найти Деда Мороза в Лесопарке. Акция проходит с 26 по 30 декабря, сообщила администрация Лесопарка.
С 14:00 до 15:00 каждый может найти новогоднего волшебника.
«Участвуй в акции, и именно ты сможешь поздравить рязанцев и гостей города с новогодних экранов вместе с Дедушкой Морозом!» — обратились к горожанам.