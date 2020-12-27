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Рязаньстат подсчитал цену «сельди под шубой»
Рязаньстат рассказал историю этого традиционного новогоднего салата. Его придумал московский трактирщик Анастас Богомилов в 1918 году.

Рязаньстат подсчитал цену «сельди под шубой». Этот салат обойдется в 176 рублей:

  • 0,4 килограмма соленой сельди — 77 рублей,
  • 0,3 килограмма картофеля — 6 рублей,
  • 4 яйца — 25 рублей,
  • 0,1 килограмма репчатого лука — 2 рубля,
  • 0,2 килограмма моркови — 4 рубля
  • 0,3 килограмма свеклы — 8 рублей,
  • 0,3 килограмма майонеза — 54 рублей.

Рязаньстат рассказал историю этого традиционного новогоднего салата. Его придумал московский трактирщик Анастас Богомилов в 1918 году.

«Слоеный салат из простых продуктов он назвал „Шовинизму и Упадку — Бойкот и Анафема“, то есть Ш. У.Б.А. Она-то и стала любимым новогодним блюдом целой страны», — отметили в Рязаньстате.

Ранее в Рязани подсчитали стоимость новогодних закусок.