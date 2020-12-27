Оперштаб сообщил, сколько рязанцев лечат от COVID-19 в больницах

Состояние 87 человек врачи оценивают как удовлетворительное, 472 пациентов — средней степени тяжести. В тяжелом состоянии — 72 рязанца.

В воскресенье, 27 декабря, оперштаб при рязанском правительстве сообщил, что в больницах лечат 631 человека с COVID-19. В числе пациентов — пятеро детей.

Состояние 87 человек врачи оценивают как удовлетворительное, 472 пациентов — средней степени тяжести. В тяжелом состоянии — 72 рязанца, из них 35 подключены к аппаратам ИВЛ.