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Новый штамм коронавируса начал распространяться по миру
Появившийся в Великобритании новый штамм COVID-19 начал распространяться по миру: на 27 декабря его выявили во Франции, Японии, Швеции и Канаде. Мутировавший штамм может быть на 70% заразнее первоначального.

Появившийся в Великобритании новый штамм COVID-19 начал распространяться в мире: на 27 декабря его выявили во Франции, Японии, Швеции и Канаде. Как сообщает РБК, первый случай заражения «британским» штаммом зарегистрировали во французском городе Тур. Заразился гражданин Франции, проживающий в Великобритании и вернувшийся из Лондона 19 декабря.

Министерство здравоохранения Японии сообщило о пяти зараженных новым видом коронавируса. Все они вернулись из Великобритании и сейчас изолированы.

В Канаде зафиксировали два случая заражения новым штаммом коронавирусной инфекции. Заболела пара путешественников из графства Дарем в провинции Онтарио. В Швецию человек с положительным результатом теста на вирус приехал из Великобритании на Рождество. Сейчас он изолирован. По информации местных властей, путешественник останавливался в Сормланде к югу от Стокгольма, пишет «РГ».

Впоследствии штамм нашли еще в ряде стран, включая Данию, Германию, Ирландию, Испанию и Австралию.

Вирусолог Института имени Гамалеи Виктор Зуев оценил опасность британского штамма коронавируса и эффективность уже созданных вакцин от COVID-19 для борьбы с ним. По его словам, отличительной особенностью нового штамма является его заразность, которая выше «классического коронавируса». Например, если заболевший британским штаммом чихнет, то заразит не трех человек, а 12, пишут «Известия».

Напомним, власти Великобритании заявили о появлении мутации коронавируса 14 декабря. По словам ученых, этот штамм может быть на 70% заразнее первоначального. Россия наряду с другими странами приостановила авиасообщение с Великобританией.