Николай Любимов вручил семилетнему рязанцу домашний спорткомплекс

Губернатор Рязанской области Николай Любимов передал семилетнему Ване Солдатенко подарок от президента Владимира Путина. Любимов передал мальчику домашний спорткомплекс в рамках акции «Елка желаний».

Губернатор Рязанской области Николай Любимов передал семилетнему Ване Солдатенко подарок от президента Владимира Путина. Об этом глава региона сообщил на странице «ВКонтакте».

Мальчику подарили домашний спорткомплекс в рамках акции «Елка желаний». Также глава региона вручил ребенку сладкий подарок и поздравил всю семью с наступающим Новым годом.

«Ваня любит смотреть мультфильмы, но для здоровья ему нужно больше заниматься физическими упражнениями. Передал ему домашние снаряды, которые помогут в любое время заниматься физкультурой», — написал губернатор.