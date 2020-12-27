Названо неожиданное последствие коронавируса

Больные рассказывали об «отвратительном» запахе рыбы, серы, либо «сладковатом неприятном запахе». Профессор Нирмал Кумар пояснил, что SARS-CoV-2 — это нейротропный вирус, который поражает нервы в области неба.

Ученые выяснили неожиданное последствие коронавируса. Пациенты с затяжными формами болезни стали жаловаться на восприятие несуществующих запахов — паросмию, передает РИА Новости со ссылкой на Sky News.

Больные рассказывали об «отвратительном» запахе рыбы, серы, либо «сладковатом неприятном запахе». Профессор Нирмал Кумар пояснил, что SARS-CoV-2 — это нейротропный вирус, который поражает нервы в области неба. По его словам, из-за этого во время болезни нервная система переживает шок.

Специалисты советуют «тренировать обоняние» — вдыхать запахи розы, лимона, гвоздики каждый день в течение 20 секунд, чтобы постепенно восстановить восприятие запахов.