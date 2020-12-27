Минпросвещения: ряд вузов снизят стоимость обучения из-за «дистанционки»

По словам Кравцова, вузы будут оптимизировать расходы за счет коммунальных платежей. Министр уточнил, что уже с 1 января плату снизят Московский педагогический государственный университет и Волгоградский педагогический университет.

Министр просвещения Сергей Кравцов заявил в интервью « Российской газете », что ряд вузов планируют снизить стоимость обучения на 10% из-за перехода на дистанционный формат образования.

По словам Кравцова, вузы будут оптимизировать расходы за счет коммунальных платежей. Министр уточнил, что уже с 1 января плату снизят Московский педагогический государственный университет и Волгоградский педагогический университет.

Сергей Кравцов отметил, что большую «скидку» для студентов вузы позволить себе не могут, потому что нельзя снижать зарплату преподавателям.