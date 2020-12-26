Вице-мэр раскритиковал работу городских служб по уборку снега в Рязани

По информации дирекции благоустройства, ночью на улицы города вышли более 100 единиц техники, дежурили 175 человек. На полигон вывезли более 2000 кубометров снега.

В субботу, 26 декабря, замглавы администрации Владимир Бурмистров провел планерку по работе городских служб во время и после снегопада, прошедшего в Рязани вечером 25 декабря. Об этом сообщил сайт мэрии.

По информации дирекции благоустройства, ночью на улицы города вышли более 100 единиц техники, дежурили 175 человек. На полигон вывезли более 2000 кубометров снега.

«Где-то сработали хорошо, а где-то недоработали. Например, управление ЖКХ несвоевременно реагирует на жалобы, поступающие от активистов в районах», — сказал Владимир Бурмистров.

По его словам, общественники передали информацию о плохой организации уборки территории на улице Забайкальской у домов №№11, 12 и 13 и на других адресах.

«Вы должны быстро принимать меры по поступившим сигналам. Оперативное взаимодействие между ответственными лицам и реакция после — та цепочка, которая не может прерываться, даже если кто-то заболел или выбыл из нее по другой причине», — подчеркнул заместитель главы администрации. Он поручил доработать карту персональной ответственности.

Много жалоб поступило по уборке снега в Недостоеве. Активисты подтвердили, что в частном секторе грейдирование не проводилось. Подрядчику сделали замечания, работу должны провести до конца субботы, 26 декабря.

Ответственным сотрудникам поручили внести необходимые изменения в карту по уборке города. «Мы не для „галочки“ эту карту разрабатывали, поэтому обязательно доведем ее до ума», — подытожил Владимир Бурмистров.