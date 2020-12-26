В Рязанской области произошло два ДТП с участием фур

В Рязанской области произошло два ДТП с участием фур. Обе аварии случились в субботу, 25 декабря. В Михайловском районе столкнулись грузовой Mercedes c полуприцепом и Volvo. Еще одна авария с участием грузовиков произошла в тоннеле на Московском шоссе в Рязани.

Обе аварии случились в субботу, 25 декабря. Как рассказали в региональном УГИБДД, в Михайловском районе на 219-м километре автодороги Р22 «Каспий» cтолкнулись грузовой Mercedes c полуприцепом и грузовой автомобиль Volvo с полуприцепом.

За рулем первого находился 58-летний житель Липецкой области, второй фурой управлял 25-летний водитель.

В результате происшествия оба водителя получили травмы. Пострадавших госпитализировали. Обстоятельства происшествия уточняются.

Еще одна авария с участием грузовиков произошла в тоннеле на Московском шоссе в Рязани. Фото с места ДТП прислал очевидец. В тоннеле столкнулись две фуры и затормозили движение.

Выясняются подробности случившегося.