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В Рязанской области от коронавируса за сутки умерли четыре человека
В Рязанской области от коронавируса за сутки умерли четыре человека. Выявили еще 136 заболевших. За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции COVID-19 — 29 258 в 85 регионах.

По данным федерального оперштаба, за последние сутки в Рязанской области выявили 136 новых случаев заражения (всего 17 455), новых выздоровевших 139, умерли четверо (всего 15 958 и 145 соответственно).

В России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции (COVID-19) — 29 258 в 85 регионах, в том числе выявлено активно 4 571 (15,6%) без клинических проявлений.

В РФ нарастающим итогом зарегистрировано 3 021 964 случая (+1,0%) коронавирусной инфекции в 85 регионах.

За последние сутки выписано 28 185 человек. Выписано за весь период — 2 426 439. За последние сутки умерли 567 человек. Умерло за весь период — 54 226.