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В Рязани продолжают очищать дороги от снега
В Рязани продолжают очищать дороги от снега. Из-за снегопада дежурные бригады коммунальных служб Рязани грейдировали проезжие части и очищали тротуары в ночь на 26 декабря. Работы продолжаются и будут идти круглосуточно.

Из-за снегопада дежурные бригады коммунальных служб Рязани грейдировали проезжие части и очищали тротуары в ночь на 26 декабря. Об этом сообщили в мэрии.

В пятницу в 19:00 к работам приступили 27 пескоразбрасывателей, бульдозеры и погрузчики. В 22:00 выехали на линию ночные экипажи по уборке прилотковой части дороги — самосвалы, трактора-щетки, экскаваторы-погрузчики.

В 20:10 на подметание с подсыпкой выехала первая колонна, в 20:30 — две последующие. В 22:00 выехала техника для подметания тротуаров, парков, скверов и площадей. Работы продолжаются и будут идти круглосуточно.