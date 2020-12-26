В оперштабе рассказали о возрасте умерших от COVID-19 в Рязанской области

Стал известен возраст умерших от COVID-19 в Рязанской области за последние сутки. COVID-19 унес жизни двух мужчин и двух женщин. Возраст женщин — 52 года и 86 лет, мужчин — 54 и 73 года.

По данным оперштаба, за последние сутки от коронавируса в Рязанской области скончались четыре человека.

COVID-19 унес жизни двух мужчин и двух женщин. Возраст женщин — 52 года и 86 лет, мужчин — 54 и 73 года.

Напомним, за последние сутки в Рязанской области выявили 136 новых случаев заражения коронавирусом (всего 17 455), новых выздоровевших 139.