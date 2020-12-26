В Махачкале предотвратили теракт
Сотрудники ФСБ вместе с МВД РФ пресекли подготовку теракта в Махачкале. Участники группы планировали подорвать взрывное устройство у одного из административных зданий правоохранительных органов «с последующим вооруженным нападением на сотрудников МВД по Республике Дагестан».
Сотрудники ФСБ вместе с МВД РФ пресекли подготовку теракта в Республике Дагестан, сообщает
Отмечается, что 25 декабря задержали четырех членов ячейки международной террористической организации «Исламское государство"* (запрещена в РФ).
Участники группы планировали подорвать взрывное устройство у одного из административных зданий правоохранительных органов «с последующим вооруженным нападением на сотрудников МВД по Республике Дагестан».
Сотрудники
Возбуждено уголовное дело по статье об участии в террористической организации.