В Махачкале предотвратили теракт

Сотрудники ФСБ вместе с МВД РФ пресекли подготовку теракта в Махачкале. Участники группы планировали подорвать взрывное устройство у одного из административных зданий правоохранительных органов «с последующим вооруженным нападением на сотрудников МВД по Республике Дагестан».