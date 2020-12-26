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Ученые перечислили семь неочевидных признаков заражения коронавирусом
В списке есть такие симптомы как головная боль и слабость — это самые редкие признаки болезни. Среди них также боль в горле, потеря аппетита, затрудненное дыхание, делирий и сыпь.

Ученые из Королевского колледжа Лондона перечислили неочевидные признаки заражения коронавирусом. На них жалуются пользователи приложения COVID Symptom Study, сообщает Daily Express.

В списке есть такие симптомы как головная боль и слабость — это самые редкие признаки болезни. Среди них также боль в горле, потеря аппетита, затрудненное дыхание, делирий и сыпь. В некоторых случаях коронавирус может проявляться только в виде последних двух симптомов.

Традиционными симптомами названы затяжной кашель, высокая температура, а также потеря вкуса и обоняния.

Специалисты посоветовали людям с «подозрительными симптомами» самоизолироваться и пройти тест.