Ученые перечислили семь неочевидных признаков заражения коронавирусом

В списке есть такие симптомы как головная боль и слабость — это самые редкие признаки болезни. Среди них также боль в горле, потеря аппетита, затрудненное дыхание, делирий и сыпь.

Ученые из Королевского колледжа Лондона перечислили неочевидные признаки заражения коронавирусом. На них жалуются пользователи приложения COVID Symptom Study, сообщает Daily Express .

В списке есть такие симптомы как головная боль и слабость — это самые редкие признаки болезни. Среди них также боль в горле, потеря аппетита, затрудненное дыхание, делирий и сыпь. В некоторых случаях коронавирус может проявляться только в виде последних двух симптомов.

Традиционными симптомами названы затяжной кашель, высокая температура, а также потеря вкуса и обоняния.

Специалисты посоветовали людям с «подозрительными симптомами» самоизолироваться и пройти тест.