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Уцелевшие в ДТП с автобусом под Рязанью вернулись в Волгоград
Уцелевшие в ДТП с автобусом под Рязанью вернулись в Волгоград. По словам пассажиров автобуса, они пытались вытаскивать людей до приезда спасателей.

Вечером 25 декабря в Волгоград прибыли люди, выжившие во время серьезной аварии на трассе в Рязанской области. Об этом сообщает «Вечерний Волгоград.ру».

По словам пассажиров автобуса, они пытались вытаскивать людей до приезда спасателей.

Из погибших трое жителей Волгограда и гражданин Греции, 15 человек пострадали. Всего в автобусе было 26 пассажиров.

Напомним, ночью 25 декабря на 247-м километре федеральной трассы Р-22 опрокинулся рейсовый автобус, следовавший из Москвы в Волгоград. Жертвами ДТП стали четыре человека. Десятилетний ребенок находится в крайне тяжелом состоянии: у него сочетанная травма скелета, ампутация трех конечностей на разных уровнях. Ребенка перевезут в Москву.

Перевозчик рассказал о водителе автобуса, устроившем смертельное ДТП под Рязанью.