Трусова завоевала «бронзу» на чемпионате России

Трусова обновила мировой рекорд в произвольной программе, набрав 166,2 балла. Сумма баллов по итогу двух программ составила 246,37 балла.

Фигуристка Александра Трусова завоевала бронзу на чемпионате России по фигурному катанию в Челябинске.

Трусова обновила мировой рекорд в произвольной программе, набрав 166,2 балла. Сумма баллов по итогу двух программ составила 246,37 балла.

Чемпионкой стала Анна Щербакова, которая выиграла «золото» в третий раз подряд. Серебряную медаль получила 14-летняя Камила Валиева.

Напомним, тренер Трусовой Евгений Плющенко посчитал, что ее засудили.