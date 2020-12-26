Трусова завоевала «бронзу» на чемпионате России
Трусова обновила мировой рекорд в произвольной программе, набрав 166,2 балла. Сумма баллов по итогу двух программ составила 246,37 балла.
Фигуристка Александра Трусова завоевала бронзу на чемпионате России по фигурному катанию в Челябинске.
Трусова обновила мировой рекорд в произвольной программе, набрав 166,2 балла. Сумма баллов по итогу двух программ составила 246,37 балла.
Чемпионкой стала Анна Щербакова, которая выиграла «золото» в третий раз подряд. Серебряную медаль получила 14-летняя Камила Валиева.
Напомним, тренер Трусовой Евгений Плющенко посчитал, что ее засудили.