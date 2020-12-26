Врачи рассказали о состоянии пострадавших в ДТП с автобусом под Рязанью

Состояние большинства пострадавших в ДТП с автобусом в Скопинском районе не вызывает опасений у врачей. В Областную детскую клиническую больницу доставили пять детей. Двух мальчиков уже готовят к выписке. Наиболее тяжелым остается состояние десятилетнего мальчика, который потерял в аварии руку и две ноги.

Состояние большинства пострадавших в ДТП в Скопинском районе не вызывает опасений у врачей, сообщается в telegram-канале «Рязанская область».

В Областную детскую клиническую больницу доставили пять детей. Двух мальчиков уже готовят к выписке, их мать также планируют выписать из ОКБ.

Еще один мальчик ждет свою маму, которая выехала за ним из Волгограда. Пострадавшая в аварии 17-летняя девушка находится в реанимации, она в сознании и дышит самостоятельно.

Наиболее тяжелым остается состояние десятилетнего мальчика, который потерял в аварии руку и две ноги. Вчера поздно вечером его перевели в НИИ детской травматологии.

Состояние взрослых пострадавших не вызывает опасений у врачей. Наиболее тяжелый пациент — мужчина, доставленный утром 25 декабря в реанимацию, он уже переведен в общую палату и получает консервативное лечение. Остальные продолжают лечение или готовятся к выписке.

Один пациент получил помощь амбулаторно.

Напомним, ДТП произошло на 247 километре федеральной трассы Р-22 «Каспий» в Скопинском районе в пятницу, 25 декабря, примерно в 3:10. В автобусе находились 26 человек, в том числе два водителя. Жертвами ДТП стали четыре человека.

Список пострадавших можно посмотреть здесь, погибших — тут.