Скончался экс-начальник рязанского УФСБ
Сергеев возглавлял региональное управление ФСБ с 1991 года. В 2000 году стал главным федеральным инспектором по Рязанской области, став первым в этой должности.
Скончался бывший начальник рязанского управления ФСБ и бывший главный федеральный инспектор по региону Александр Сергеев. Об этом сообщает «
С Сергеевым простились 26 декабря.
Он родился в Ряжске в 1945 году. Сергеев возглавлял региональное управление ФСБ с 1991 года. В 2000 году стал главным федеральным инспектором по Рязанской области, став первым в этой должности.