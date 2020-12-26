Рязанец пытался украсть в гипермаркете электролобзик

Рязанец пытался украсть в гипермаркете электролобзик. Молодого человека 25 декабря задержали сотрудники вневедомственной охраны на кассовой зоне магазина.

Молодого человека 25 декабря задержали сотрудники вневедомственной охраны на кассовой зоне магазина.

На пульт вневедомственной охраны Росгвардии поступил сигнал о срабатывании «тревожной кнопки» в одном из гипермаркетов на Московском шоссе. Посетитель попытался вынести без оплаты через кассовую зону электрический лобзик ценой более 7 тыс. рублей.

Росгвардейцы задержали мужчину и передали его сотрудникам полиции.

Задержанным оказался ранее судимый 25-летний рязанец.