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Рокотянская дала старт работе рязанского «почтобуса»
Два брендированных «Новогодних Почтобуса» будут курсировать 26, 27, 31 декабря 2020 года и 2, 3, 6, 7 января 2021 года с 12:00 до 17:00 одновременно в разных направлениях по нескольким маршрутам. В субботу, 26 декабря, «почтобус» начал работать с площади Победы.

Глава гордумы Юлия Рокотянская дала старт работе рязанского «почтобуса». В субботу, 26 декабря, «почтобус» начал работать с площади Победы.

«Сегодня мы даем старт праздничному настроению рязанцев. „Новогодний почтобус“ создаст атмосферу волшебства и праздника в эти предновогодние дни. Новый год мы встретим в семейном кругу. Пандемия внесла свои коррективы, вынужденно отменены массовые мероприятия. Но это не помешает нам отметить праздник в онлайн формате. Сегодня „почтобус“ отправляется в свой первый рейс. Маршрут новогоднего транспортного средства составлен так, чтобы его увидели все рязанцы», — сказала Юлия Рокотянская.

Два брендированных «Новогодних Почтобуса» будут курсировать 26, 27, 31 декабря 2020 года и 2, 3, 6, 7 января 2021 года с 12:00 до 17:00 одновременно в разных направлениях по следующим маршрутам:

  • 1 маршрут: площадь перед МКЦ — остановка «ТЦ «Барс» — остановка «ТРЦ Премьер» — площадь перед ЦНТИ — круг на улице Юбилейная — «Дягилевский городок» (рядом с самолетом) — площадь перед ТЦ «КИТ» — остановка «улица Сельских Строителей» — остановка «улица Карла Маркса» (напротив «ДК Приокский»);
  • 2 маршрут: площадь перед МКЦ — остановка «Дом художника» — остановка «площадь Ленина» — остановка «площадь Соборная» — остановка «Мясокомбинат» — остановка «ул. Новоселов» — остановка «Городская больница №11» — остановка «Новоселов, 54» возле ТЦ Шереметьевский — Театральная площадь (перед фонтаном) — остановка «Музыкальное училище» (ТЦ «Урожай»).

Отмечается, что работа «Новогоднего почтобуса» организована в соответствие с требованиями безопасности.