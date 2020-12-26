Под Новосибирском произошла смертельная авария с рейсовым автобусом

В аварии с автобусом под Новосибирском 26 декабря пострадали девять человек, погиб водитель.
Рейсовый автобус ПАЗ и грузовика DAF столкнулись на трассе в Черепановском районе Новосибирской области,
По данным областного
По данным Черепановской райбольницы, пострадали девять человек. Трое из них находятся в очень тяжелом состоянии, шесть — в тяжелом состоянии.
Напомним, 25 декабря в Рязанской области произошла смертельная авария с рейсовым автобусом Москва — Волгоград. ДТП произошло на 247-м километре федеральной трассы Р-22 «Каспий» в Скопинском районе примерно в 3:10. В автобусе находились 26 человек, в том числе два водителя. По предварительным данным, водитель мог уснуть за рулем.
Жертвами ДТП стали четыре человека, травмы получили 11, в том числе пятеро детей.
Десятилетний ребенок находится в крайне тяжелом состоянии: у него сочетанная травма скелета, ампутация трех конечностей на разных уровнях.