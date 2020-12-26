Под Новосибирском произошла смертельная авария с рейсовым автобусом

Под Новосибирском произошла смертельная авария с рейсовым автобусом. 26 декабря около 8:00 по местному времени на 108-м километре автодороги Р-256 пассажирский рейсовый автобус ПАЗ столкнулся с грузовиком DAF. Пострадали девять человек, погиб водитель автобуса.

В аварии с автобусом под Новосибирском 26 декабря пострадали девять человек, погиб водитель.

Рейсовый автобус ПАЗ и грузовика DAF столкнулись на трассе в Черепановском районе Новосибирской области, сообщает РИА Новости.

По данным областного ГУМВД , 26 декабря около 8:00 по местному времени на 108-м километре автодороги Р-256 пассажирский рейсовый автобус ПАЗ столкнулся с грузовиком DAF, который двигался в сторону Барнаула. От полученных травм на месте скончался водитель автобуса — мужчина 1965 года рождения. По предварительной версии, автобус не уступил дорогу.

По данным Черепановской райбольницы, пострадали девять человек. Трое из них находятся в очень тяжелом состоянии, шесть — в тяжелом состоянии.

Напомним, 25 декабря в Рязанской области произошла смертельная авария с рейсовым автобусом Москва — Волгоград. ДТП произошло на 247-м километре федеральной трассы Р-22 «Каспий» в Скопинском районе примерно в 3:10. В автобусе находились 26 человек, в том числе два водителя. По предварительным данным, водитель мог уснуть за рулем.

Жертвами ДТП стали четыре человека, травмы получили 11, в том числе пятеро детей.

Десятилетний ребенок находится в крайне тяжелом состоянии: у него сочетанная травма скелета, ампутация трех конечностей на разных уровнях.