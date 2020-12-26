Назван простой способ омолодить лицо и тело

Человеку позволяет выглядеть моложе увеличение мышечной массы. Об этом заявил профессор факультета спортивного здоровья Университета Рицумэйкан Сатоси Фудзита, передает
Специалист порекомендовал регулярно делать упражнения и принимать протеин для роста мышц.
Согласно исследованиям, занятия спортом улучшают эластичность и структуру кожи. По словам специалиста, упражнения на мышцы утолщают кожный покров за счет повышения бигликана. У людей с более толстой кожей не так много пигментации, морщин, неровностей на коже, отметил эксперт.
Профессор добавил, что худеющим нужно обратить внимание не набору массы, а увеличению числа мыщц и сокращению жировых тканей. Жир сжигают физические упражнения.
По словам эксперта, мышцы поможет формировать получение протеина. Отмечается, что для этого можно съесть кусок рыбы или мяса размером с ладонь. Также можно употреблять протеиновые добавки в виде порошка, которые смешивают с водой или молоком, принимать протеиновые батончики, молочную сыворотку, казеин и сою.
Эксперт добавил, что при пропуске занятий спортом нужно постоянно получать протеин для формирования мышц.
Он посоветовал, что молочные продукты нужно употреблять в сочетании с тренировкой. Специалист добавил, что на усвоение мяса, рыбы, яиц уходит некоторое время, но они обладают функцией включения синтеза мышц, поэтому можно их использовать, если у вас нет времени на продумывание меню и приготовление пищи.
По словам профессора, бонусом от занятий спортом является улучшение настроения и концентрации, снижение стресса и ускорение обмена веществ.