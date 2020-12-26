Назван простой способ омолодить лицо и тело

Человеку позволяет выглядеть моложе увеличение мышечной массы. Специалист порекомендовал регулярно делать упражнения и принимать протеин для роста мышц.

Человеку позволяет выглядеть моложе увеличение мышечной массы. Об этом заявил профессор факультета спортивного здоровья Университета Рицумэйкан Сатоси Фудзита, передает РИА Новости со ссылкой на портал Nihon Keizai.

Специалист порекомендовал регулярно делать упражнения и принимать протеин для роста мышц.

Согласно исследованиям, занятия спортом улучшают эластичность и структуру кожи. По словам специалиста, упражнения на мышцы утолщают кожный покров за счет повышения бигликана. У людей с более толстой кожей не так много пигментации, морщин, неровностей на коже, отметил эксперт.

Профессор добавил, что худеющим нужно обратить внимание не набору массы, а увеличению числа мыщц и сокращению жировых тканей. Жир сжигают физические упражнения.

По словам эксперта, мышцы поможет формировать получение протеина. Отмечается, что для этого можно съесть кусок рыбы или мяса размером с ладонь. Также можно употреблять протеиновые добавки в виде порошка, которые смешивают с водой или молоком, принимать протеиновые батончики, молочную сыворотку, казеин и сою.

Эксперт добавил, что при пропуске занятий спортом нужно постоянно получать протеин для формирования мышц.

Он посоветовал, что молочные продукты нужно употреблять в сочетании с тренировкой. Специалист добавил, что на усвоение мяса, рыбы, яиц уходит некоторое время, но они обладают функцией включения синтеза мышц, поэтому можно их использовать, если у вас нет времени на продумывание меню и приготовление пищи.

По словам профессора, бонусом от занятий спортом является улучшение настроения и концентрации, снижение стресса и ускорение обмена веществ.