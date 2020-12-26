​Налоговые инспекции готовы проконсультировать рязанских предпринимателей в субботу

До 1 января 2021 года налогоплательщики, применяющие систему налогообложения в виде ЕНВД, обязаны определиться и перейти на иные режимы налогообложения. В Рязанской области сегодня до 15:00 приглашают ИП посетить налоговые инспекции, проконсультироваться и подать необходимые документы.