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На пожаре в Путятинском районе погибла пожилая женщина
На пожаре в Путятинском районе погибла женщина. Возгорание произошло 26 декабря в полночь в селе Большая Екатериновка. Полностью сгорел деревянный дом.

По данным регионального ГУ МЧС, 26 декабря в 00:24 поступило сообщение о пожаре в селе Большая Екатериновка Путятинского района.

Загорелся жилой деревянный дом размером 6 на 10 м с шиферной кровлей. Огонь охватил помещение полностью. Площадь пожара составила 60 кв. м.

При пожаре погибла пожилая 71-летняя женщина. Причина возгорания и ущерб устанавливаются.

На пожар выезжали четыре расчета, в тушении участвовали 10 человек.