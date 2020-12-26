Видео: на пешеходном переходе у вокзала Рязань-2 сбили женщину
На пешеходном переходе у вокзала Рязань-2 сбили женщину. Авария произошла утром в субботу, 26 декабря. Случившееся попало на камеры видеонаблюдения.
Авария произошла утром в субботу, 26 декабря. Случившееся попало на камеры видеонаблюдения. Запись опубликовали в социальных сетях.
Легковой автомобиль наехал на женщину на регулируемом пешеходном переходе. Она пересекала дорогу на запрещающий сигнал светофора, в то время как водитель пытался успеть проехать на желтый свет.
Выясняются подробности случившегося.